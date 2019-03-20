Москва, 20 марта, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Инициатива американского президента Дональда Трампа по вхождению Бразилии в НАТО не понравится европейским союзникам США, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Комментируя решение Трампа по Бразилии, российский сенатор сообщил о «шоке и изумлении» европейских союзников Вашингтона.

«Не устаёт он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придётся им заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку. Но по силам ли?»

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1108113891391868928

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта Трамп заявил, что Бразилию могут взять в НАТО.