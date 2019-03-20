Мехико, 20 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Мексики одобряет назначение Кристофера Ландау в качестве посла Соединенных Штатов в Мехико, говорится в официальном коммюнике ведомства.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

В сообщении отмечается, что кандидатуру Ландау США предложили Мексике еще в феврале 2019 года. МИД Мексики одобрительно высказался о кандидатуре Ландау и подчеркнул, что его работа на должности посла Соединенных Штатов позволит укрепить отношения между странами.

Отметим, что предыдущий посол США Роберта Джекобсон ушла с должности весной 2018 года после двух лет работы. Ее отставка произошла на фоне обострения отношений между странами из-за недовольства американского президента Дональда Трампа миграционными проблемами в США и намерениями возвести пограничную стену.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, отменяющую его указ о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Свое решение Трамп обосновал заботой о безопасности южных границ страны.