Вашингтон, 20 марта, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатом на пост главы Федерального управления гражданской авиации США Стива Диксона, который был исполнительным директором авиакомпании Delta Air Lines. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Эмблема Федерального управления гражданской авиации США

Сообщается, что Диксону предлагается возглавить ведомство на пять лет, также, в случае утверждения его кандидатуры, он получит должность председателя комитета американского минтранса по обслуживанию воздушного движения. В авиакомпании Delta Air Lines Диксон отвечал за безопасность полетов, подготовку летного состава и соответствие требованиям регуляторов в этой области.

В настоящее время должность главы управления гражданской авиации занимает Дэн Элвелл. Он был утвержден на эту должность в январе 2018 года.