Москва, 20 марта, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Программа материнского капитала в России может быть продлена до 2024 года, пишет 20 марта газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С соответствующей инициативой выступает Минтруда РФ в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанном до 2024 г.

Уточняется, что в случае положительного решения вопроса нужно включить в бюджет на 2024−2027 гг. соответствующие расходы.

Со ссылкой на экспертный совет при российском правительстве, издание сообщает, что в ближайшие годы ожидается 30%-ное сокращение числа женщин, претендующих на материнский капитал, так что появятся дополнительные средства. Это связано с демографической ямой 90-х.

Деньги, которые в результате появятся, можно, по мнению экспертов, направить на повышение размера выплат маткапитала или на введение капитала на третьего ребенка.

Напомним, программа материнского капитала действует до 2021 года.