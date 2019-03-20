Вашингтон, 20 марта, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Американский режиссер Дэвид Линч создал платный видеокурс по созданию кино и поиску идей для фильмов, состоящий из 13 уроков. Свой курс он разметил на сайте проекта MasterClass, сообщает портал Pitchfork.

Sasha Kargaltsev Дэвид Линч

В ходе видеоуроков Линч рассказывает о нарушении правил при съемках фильмов, о мечтах и поиске идей для будущих картин. Также режиссер дает и конкретные технические и практические советы, на которые стоит обратить внимание при съемках фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2018 года режиссер Дэвид Линч выложил в YouTube свой новый короткометражный ролик под названием «Голова муравья» (Ant Head). Эту короткометражку Линч представлял на фестивале Festival of Disruption 2018, который прошел в Лос-Анджелесе в октябре 2018 года.