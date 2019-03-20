Вашингтон, 20 марта, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Политика, проводимая американским президентом Дональдом Трампом, стала причиной авиакатастрофы, в результате которой в марте 2019 г. разбился самолет компании Boeing, пишет The Hill.

Дональд Трамп

По мнению авторов статьи, Boeing собирался обновить программное обеспечение своей техники еще после авиакатастрофы в Индонезии (октябрь 2018 г.), но из-за «шатдауна» (приостановки работы правительства) этого сделать не удалось.

Авторы также отметили, что у Федерального управления авиации США нет утвержденного Сенатом руководителя. Пока временно должность занимает человек президента США Дональда Трампа, которого авторы публикации называют «бывшим лоббистом из авиационной отрасли».

Напомним, крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта2019 г. под Аддис-Абебой. Погибли 157 человек. Все страны после этого приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.