Москва, 20 марта, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Заезды конкурса «Танковый биатлон» во время Армейских международных играх АрМИ-2019 будут опубликованы на сайте Минобороны РФ в режиме реального времени.

Mil.ru Танковый биатлон

Посетители сайта смогут увидеть лучшие моменты этапов других конкурсов АрМИ-2019, а также результаты, показанные на каждом этапе конкурса.

Материалы будут размещены на сайте ведомства, где стартовал специальный мультимедийный проект о проведении игр АрМИ-2019, которым в 2019 г. исполняется пять лет.