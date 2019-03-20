Нижний Новгород, 20 марта, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Нижегородский «Радиотехбанк», связанный с «Татфондбанком» из Татарии, Арбитражным судом Нижегородской области признан банкротом. Решение вынесено 19 марта 2019 года, но пока не изготовлено, а также не вступило в законную силу. В отношении банка открыто конкурсное производство, а управляющим будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», что уже отвечает за банкротов из Татарии — «Анкор банк», «Татфондбанк», «ИнтехБанк», банк «Спурт» и «Татагропромбанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, нижегородский банк, созданный в 1990 году, остался без лицензии 31 января 2019 года. Причиной отзыва послужили неоднократные нарушения законодательства, а также сомнительные транзакции, выявленные регулятором. С 14 февраля вкладчикам банка начали осуществлять страховые выплаты.

Существенная доля акций «Радиотехбанка» принадлежала ТФБ, который лишился лицензии и был обанкрочен весной 2017 года. ТФБ на момент появления финансовых проблем на 40% принадлежал республике. На сегодня конкурсное производство ТФБ проходит параллельно с расследованием уголовных дел, фигурантом части из которых является бывший глава банка из Татарии, депутат местного Госсовета Роберт Мусин, который сам к тому же признан банкротом как физлицо. В списке акционеров нижегородского банка есть ещё ряд компаний, аффилированных с Мусиным.

Банкротный иск к «Радиотехбанку» был подан ЦБ РФ в середине февраля 2019 года, регулятор выставил претензии почти на 203 млн рублей. 19 марта 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области решил «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Подробности решения пока неизвестны, так как не изготовлена даже результативная часть.

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Банк, помимо Нижнего Новгорода и области, представлен в Самаре, Казани и Москве, а сеть банкоматов насчитывала 21 единицу. В организации работают около 250 сотрудников.