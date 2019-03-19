Москва, 20 марта, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Прорывом в научной дипломатии назвали в РАН соглашение о сотрудничестве академий наук России и США в области научных, инженерных и медицинских исследований. Рассчитанный на пятилетку документ подписали на днях в Вашингтоне президент РАН Александр Сергеев и глава Национальной академии наук США Марша Макнатт.

Вице-президент РАН Юрий Балега (слева) и Президент РАН Александр Сергеев отвечают на вопросы об итогах визита в США. 19 марта 2019 года

«Мы не были инициаторами этого соглашения, — отметил на пресс-конференции в Москве 19 марта 2019 года академик Сергеев, — американцы в начале прошлого года предложили нам составить такое соглашение и подписать с ними. Дело в том, что 2019 год — это 60-летие первого соглашения, которое было между академиями, а в 2018 году истек срок последнего соглашения».

Научные интересы двух стран пересекаются в трех областях:

1) изучение климата, особенно процессов, происходящих в Арктике, возможное таяние вечной мерзлоты и угрозы, возникающие при этом;

2) космические программы, связанные с полетами на Луну и Венеру;

3) медицина: онкология и исследования мозга, проблемы искусственного интеллекта и нейродегенеративных заболеваний — болезни Паркинсона и Альцгеймера.

«Для американцев исследование мозга — очень важное сейчас направление, — отметил глава РАН, — то, что сейчас называется «нейросайнс» (neuroscience). Это вопросы нейродегенеративных заболеваний, которые особенно остро сейчас встают в связи с тем, что люди живут всё дольше и дольше. А нейродегенеративные заболевания препятствуют активному долголетию. Это существенно волнует американцев».

В области космических исследований сотрудничество ученых России и США коснется лунной программы, изучения Венеры, продолжения экспериментов на МКС. Особенно актуальна для России лунная программа, с учетом того, что и для США — это космический приоритет.

«Трамп попросил на лунную программу дополнительное финансирование, — отметил Сергеев. — Когда мы приехали, нам сказали, что Трамп внес в Конгресс предложение с существенным увеличением, с одной стороны, военных расходов, с другой стороны, также по лунной программе. И у нас эта программа находится в стадии принятия».

Как известно, 1960-е годы были настоящим прорывом в изучении Луны — и в США, и в СССР. По словам академика Сергеева, тогда «был пройден полный цикл от начала исследований Луны до посадки человека и станции, которая там ездит». Однако несмотря на прогресс науки и техники, повторить это сегодня — огромная проблема.

«Вы сейчас не соберете ту команду людей, которая была в 60-х годах в Соединенных Штатах или в России. И не поручите ей хотя бы повторить то, что было. Это серьезная проблема — и компетенций, которые утеряны, и организационной работы», — подчеркнул глава РАН.

Американцы планируют высадиться на Луне в 2028 году. Однако речь не о простом приземлении, не о том, чтобы проехаться по Луне, а о проведении серии исследований, в том числе с помощью роботов. У двух стран — России и США, по словам Александра Сергеева, такая планомерная программа исследований есть.

Сотрудничать ученые двух стран намерены, как отметили в РАН, «через рабочую группу мозговым штурмом». Другими словами, будет определен круг специалистов в какой-либо области от России и США, которые периодически будут собираться на две недели для обсуждения путей решения научных задач.