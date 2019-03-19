Ташкент, 20 марта, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Исследовательский центр The Economist Intelligence Unit назвал столицу Узбекистана Ташкент одним из самых недорогих для проживания городов мира, в списке фигурируют 133 города в разных частях света.

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Рядом с Ташкентом по этому показателю — сирийский Дамаск (132-е место) и Каракас (Венесуэла, 133-е место).

Самыми дорогими для проживания городами названы город-государство Сингапур, Париж и Гонконг, все три города находятся на первом месте.

В первую десятку самых дорогих городов также вошли Цюрих, Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Тель-Авив (Израиль) и Лос-Анджелес (США) — последние два города разделили 10-е место.

Средний уровень зарплаты в Узбекистане составляет около 150 долларов, при этом значительная часть заработанного уходит на коммунальные платежи, которые повышаются в республике несколько раз в год.