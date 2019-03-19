Ташкент, 20 марта, 2019, 00:59 — ИА Регнум. Международный консорциум в составе Epsilon Development Company (США) и Epsilon Asia Limited (Гонконг) в 2019—2023 годах инвестирует 5,2 миллиарда долларов в разработку месторождений нефти и газа в Узбекистане, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник представительства Epsilon Development Company в Ташкенте Сардор Исхаков.

Буровая установка

«Консорциум получил лицензии на поиск, разведку, добычу и транспортировку углеводородов на пяти инвестиционных блоках в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах республики», — сказал Исхаков.

По его словам, запасы газа на указанных площадях в период освоения могут составить около 500 миллиардов кубометров газа (по категории C1), 12 миллионов тонн газового конденсата (C1) и 8,6 миллиона тонн нефти (C1+C2).

Исхаков сообщил, что на первоначальном этапе весь объем добываемых углеводородов будет реализовываться на внутреннем рынке Узбекистана.

«Также, возможно будет осуществлено строительство серо-газоперерабатывающего завода», отметил представитель американской компании