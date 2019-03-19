Ереван, 20 марта, 2019, 00:21 — ИА Регнум. В связи с 70-летием Совета Европы площадь на Северном проспекте в центре Еревана будет названа площадью Европы. Такое решение принято на состоявшемся 19 марта заседании Совета старейшин Еревана.

yandex.ru/maps Площадь на Северном проспекте в центре Ереване, которая названа площадью Европы

Решение принято 42 голосами за, против проголосовавших не было, двое воздержались.

Открытие площади состоится на следующей неделе в рамках визита главы ПАСЕ в Армению.

С предложением о названии площади выступили МИД Армении и постпред Армении в Советe Европы.

В Ереване уже есть площади, названные в честь России, Франции, Уругвая, Бразилии, Аргентины.