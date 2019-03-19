Менло-Парк, США, 19 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Социальная сеть Instagram начала тестировать новую функцию, позволяющую пользователям осуществлять онлайн-покупки напрямую через приложение. Об этом сообщается 19 марта в блоге компании.

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Теперь при просмотре рекламных сообщений пользователи сервиса могут нажать кнопку «Checkout on Instagram», выбрать желаемые характеристики товара, такие, как цвет или размер, ввести свои платёжные данные и оформить заказ, не переходя на сторонние ресурсы.

Уведомления об отправке заказа и его доставке также будут поступать пользователю на его аккаунт в Instagram.

Сообщается, что пока функция находится на стадии тестирования для клиентов сервиса в США. В настоящее время посредством новой опции могут быть приобретены товары порядка 20 брендов.