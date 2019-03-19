Лондон, 19 марта, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Цены на нефть завершили торги вторника вблизи максимальных уровней 2019 года, достигнутых ранее во время сессии, 19 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent закрыла сессию на уровне $67,61 за баррель — в девяти центах от максимальной цены с ноября 2018 года.

Нефть WTI закрылась на уровне $59,03 за баррель. Ранее в ходе сессии марка достигла $59,57 за баррель, что также является максимальным значением с ноября 2018 года.

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