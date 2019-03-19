Алеппо, Сирия, 19 марта, 2019, 22:29 — ИА Регнум. На северо-западе сирийского города Алеппо снайпер боевиков расстрелял школьный автобус, сообщил 19 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии Виктор Купчишин.

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По информации российского Центра, автобус был обстрелян со стороны подконтрольной боевикам территории.

«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице», — сказал Виктор Купчишин.

По мнению начальника Центра, этот обстрел является провокацией, направленной на срыв соглашения о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Сирию и встретился с президентом страны Башаром Асадом.