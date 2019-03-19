Вашингтон, 19 марта, 2019, 22:01 — ИА Регнум. В Вашингтоне рассчитывают на продолжение укрепления отношений с Астаной, несмотря на решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об уходе в отставку, заявила 19 марта представитель Госдепартамента США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Казахстан является продвинутым стратегическим партнёром США, и мы настроены на продолжение своей работы с Казахстаном по широкому кругу вопросов», — приводит слова американского дипломата ТАСС.

Собеседник агентства отметила, что прочность отношений США и Казахстана была продемонстрирована состоявшейся в минувшем году «исторической встречей президента Трампа с президентом Назарбаевым», и американская сторона ожидает, что «данный импульс будет сохраняться».

В целом, как отметили в Госдепартаменте, Соединённые Штаты высоко ценят роль, которую Казахстан играет сегодня на мировой арене.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Нурсултан Назарбаев в обращении к нации сообщил о своём решении покинуть пост президента, который он занимал с 1990 года. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен спикер парламента Касым-Жомрат Токаев.