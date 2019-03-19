Лондон, 19 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидеры ЕС будут рассматривать возможность продления сроков Brexit на саммите 21−22 марта.

До первоначально установленного срока выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года остается десять дней.

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