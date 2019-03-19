Лусака, 19 марта, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Швейцарская сырьевая компания Glencore закрыла медную шахту в Замбии после гибели двоих рабочих, 19 марта передает агентство Reuters.

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«Все работы на Южно-рудной шахте приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании.

Оператором шахты является горнодобывающая компания Mopani — второй по величине производитель меди в Африке.

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