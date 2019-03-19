Швейцарская Glencore закрыла шахту в Замбии после гибели рабочих
Лусака, 19 марта, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Швейцарская сырьевая компания Glencore закрыла медную шахту в Замбии после гибели двоих рабочих, 19 марта передает агентство Reuters.
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Шахта
«Все работы на Южно-рудной шахте приостановлены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании.
Оператором шахты является горнодобывающая компания Mopani — второй по величине производитель меди в Африке.
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