Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 20:31 — ИА Регнум. На ученых Российской академии наук якобы оказывается «деструктивное давление» с целью признать целесообразными астрономические наблюдения в Пулковской обсерватории. Об этом сообщил вице-президент РАН, академик Юрий Балега в ответе депутату петербургского заксобрания Борису Вишневскому, сообщает 19 марта корреспондент ИА REGNUM.

Gaoran.ru Пулковская обсерватория

Как известно, в 2018 году президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании наблюдений в Главной астрономической обсерватории РАН. Юрий Балега был одним из инициаторов этого решения. Оно вызвало резкую критику среди ученых и общественных защитников Пулковской обсерватории.

Вице-президент РАН в письме депутату напоминает, что согласно постановлению президиума РАН от 5 июня 2018 года, принято решение «считать целесообразным постепенный (в течение 5 лет) перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых ГАО РАН, из Санкт-Петербурга на другие наблюдательные базы ГАО РАН, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях».

В ответе Балеги также указано, что президиум поручил Отделению физических наук РАН создать рабочую группу ученых высшей квалификации, чтобы те оценили влияние качества астроклимата в Петербурге на возможность выполнения госзаданий на фундаментальные исследования. Именно Балега эту группу и возглавил. Касаться темы застройки в защитной зоне вокруг обсерватории он в письме отказался.

«Действия рабочей группы ОФН РАН <…> не охватывают круг вопросов, связанных с имущественно-земельными отношениями ФГБУН ГАО РАН, которые находятся в сфере компетенции Минобрнауки РФ и разрешаются в установленном законом порядке. Разъяснения правового характера граждане должны получать из иных, чем РАН, источников», — пишет Юрий Балега.

Кроме того, на его взгляд, рассуждать о качестве выводов рабочей группы может далеко не каждый.

«О научной обоснованности выводов может судить только научное сообщество. Только таким путем во всем мире происходит формирование мнения научного сообщества о значимости тех или иных новых научных концепций и результатов. Мы не отступаем от общепринятого в науке способа оценки», — утверждает Балега.

Впрочем, представитель инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист, бывший сотрудник ГАО РАН Александр Шумилов ранее заявлял ИА REGNUM, что неперспективными астрономические наблюдения в Пулково признала «очень узкая группа людей без содержательной дискуссии и новой аргументации».

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Юрий Балега добавляет в своем ответе депутату, что перевести астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории необходимо ради поддержания научных исследований России на уровне, «соответствующем лидерским позициям в мировой науке».

«Сам факт обращения граждан по сугубо научным вопросам в высшие органы власти страны нам представляется изначально нецелесообразным», — замечает академик.

Балега отметил, что РАН не нарушает законов, проповедует свободу слова, а не призывает к религиозной, расовой, классовой либо другой ненависти. Зато на ученых РАН оказывается «деструктивное давление», которое пытается заставить их изменить мнение о плохом качестве астроклимата в Петербурге у аэропорта «Пулково» и Пулковского шоссе.

Депутат Борис Вишневский назвал трехстраничный ответ вице-президента РАН упражнениями в демагогии. Он считает, что постановление президиума РАН о переносе наблюдений из Пулковской обсерватории «фактически принято в интересах застройщиков, которым жизненно важна территория вокруг ГАО РАН для извлечения сверхприбылей, а астрономы с их телескопами — досадная помеха на этом пути».

«Я сообщал в президиум РАН, что рабочая группа делала свои «научно обоснованные выводы» на основе сфальсифицированного протокола Ученого совета ГАО РАН от 17.10.2016 г. , где якобы было принято решение об утверждении такой концепции развития ГАО РАН, при которой астрономические наблюдения в ГАО РАН прекращаются. Потому что шесть членов Ученого совета, присутствовавшие на заседании, письменно заявили о том, что подобное решение на заседании не обсуждалось и не принималось», — заявил парламентарий.

Он также напомнил, что предыдущая комиссия РАН под председательством того же Юрия Балеги не далее как в 2009 году отмечала высокий профессиональный уровень кадров и необходимость продолжать наблюдения в ГАО РАН. С тех пор инструменты в обсерватории модернизировали, количество и качество наблюдений возросли, а шесть научных работ на их основе получили статус Важнейшего достижения в области астрономии по решению НСА РАН.

Вишневский также отмечает, что перенести наблюдения из Пулковской обсерватории можно только на ее филиалы в Кисловодске, Италии, Боливии и Чили, но в Боливии не ведутся регулярные научные наблюдения сотрудниками ГАО РАН, телескоп АЗТ-16 в Чили законсервирован, телескоп АЗТ-24 в Италии давно не работает из-за проблем с ремонтом и финансированием, кисловодский телескоп МТМ-500М дает меньше наблюдений, чем телескопы в ГАО РАН — тоже из-за проблем с наблюдателями и финансированием. В Кисловодске также нет защитной зоны вокруг филиала ГАО РАН.

«Это надо было или опровергнуть, или с этим согласиться. Вместо этого последовала демагогия в стиле «не смейте обсуждать наши решения». Застройщики «Планетограда» аплодируют стоя», — заключил Вишневский.

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Напомним, Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревалась построить рядом жилой комплекс «Планетоград» на 240 га и 1,5 млн кв. метров жилых площадей, что уничтожило бы наблюдения из-за засветки неба. После крайне негативной реакции общественности и многочисленных исков в суд Setl City заявила, что комплекс будет занимать лишь 340 тыс. кв. метров жилой площади. Однако, замечают ученые, и этого будет вполне достаточно, чтобы наблюдать за звездами было невозможно.