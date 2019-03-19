РАН настаивает на умерщвлении Пулковской обсерватории
Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 20:31 — ИА Регнум. На ученых Российской академии наук якобы оказывается «деструктивное давление» с целью признать целесообразными астрономические наблюдения в Пулковской обсерватории. Об этом сообщил вице-президент РАН, академик Юрий Балега в ответе депутату петербургского заксобрания Борису Вишневскому, сообщает 19 марта корреспондент ИА REGNUM.
Как известно, в 2018 году президиум РАН принял решение о постепенном сворачивании наблюдений в Главной астрономической обсерватории РАН. Юрий Балега был одним из инициаторов этого решения. Оно вызвало резкую критику среди ученых и общественных защитников Пулковской обсерватории.
Вице-президент РАН в письме депутату напоминает, что согласно постановлению президиума РАН от 5 июня 2018 года, принято решение «считать целесообразным постепенный (в течение 5 лет) перевод астрономических наблюдений по программе фундаментальных научных исследований, осуществляемых ГАО РАН, из Санкт-Петербурга на другие наблюдательные базы ГАО РАН, расположенные в более благоприятных астроклиматических условиях».
В ответе Балеги также указано, что президиум поручил Отделению физических наук РАН создать рабочую группу ученых высшей квалификации, чтобы те оценили влияние качества астроклимата в Петербурге на возможность выполнения госзаданий на фундаментальные исследования. Именно Балега эту группу и возглавил. Касаться темы застройки в защитной зоне вокруг обсерватории он в письме отказался.
«Действия рабочей группы ОФН РАН <…> не охватывают круг вопросов, связанных с имущественно-земельными отношениями ФГБУН ГАО РАН, которые находятся в сфере компетенции Минобрнауки РФ и разрешаются в установленном законом порядке. Разъяснения правового характера граждане должны получать из иных, чем РАН, источников», — пишет Юрий Балега.
Кроме того, на его взгляд, рассуждать о качестве выводов рабочей группы может далеко не каждый.
«О научной обоснованности выводов может судить только научное сообщество. Только таким путем во всем мире происходит формирование мнения научного сообщества о значимости тех или иных новых научных концепций и результатов. Мы не отступаем от общепринятого в науке способа оценки», — утверждает Балега.
Впрочем, представитель инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию», инженер-астрометрист, бывший сотрудник ГАО РАН Александр Шумилов ранее заявлял ИА REGNUM, что неперспективными астрономические наблюдения в Пулково признала «очень узкая группа людей без содержательной дискуссии и новой аргументации».
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Юрий Балега добавляет в своем ответе депутату, что перевести астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории необходимо ради поддержания научных исследований России на уровне, «соответствующем лидерским позициям в мировой науке».
«Сам факт обращения граждан по сугубо научным вопросам в высшие органы власти страны нам представляется изначально нецелесообразным», — замечает академик.
Балега отметил, что РАН не нарушает законов, проповедует свободу слова, а не призывает к религиозной, расовой, классовой либо другой ненависти. Зато на ученых РАН оказывается «деструктивное давление», которое пытается заставить их изменить мнение о плохом качестве астроклимата в Петербурге у аэропорта «Пулково» и Пулковского шоссе.
Депутат Борис Вишневский назвал трехстраничный ответ вице-президента РАН упражнениями в демагогии. Он считает, что постановление президиума РАН о переносе наблюдений из Пулковской обсерватории «фактически принято в интересах застройщиков, которым жизненно важна территория вокруг ГАО РАН для извлечения сверхприбылей, а астрономы с их телескопами — досадная помеха на этом пути».
«Я сообщал в президиум РАН, что рабочая группа делала свои «научно обоснованные выводы» на основе сфальсифицированного протокола Ученого совета ГАО РАН
Он также напомнил, что предыдущая комиссия РАН под председательством того же Юрия Балеги не далее как в 2009 году отмечала высокий профессиональный уровень кадров и необходимость продолжать наблюдения в ГАО РАН. С тех пор инструменты в обсерватории модернизировали, количество и качество наблюдений возросли, а шесть научных работ на их основе получили статус Важнейшего достижения в области астрономии по решению НСА РАН.
Вишневский также отмечает, что перенести наблюдения из Пулковской обсерватории можно только на ее филиалы в Кисловодске, Италии, Боливии и Чили, но в Боливии не ведутся регулярные научные наблюдения сотрудниками ГАО РАН, телескоп АЗТ-16 в Чили законсервирован, телескоп АЗТ-24 в Италии давно не работает из-за проблем с ремонтом и финансированием, кисловодский телескоп МТМ-500М дает меньше наблюдений, чем телескопы в ГАО РАН — тоже из-за проблем с наблюдателями и финансированием. В Кисловодске также нет защитной зоны вокруг филиала ГАО РАН.
«Это надо было или опровергнуть, или с этим согласиться. Вместо этого последовала демагогия в стиле «не смейте обсуждать наши решения». Застройщики «Планетограда» аплодируют стоя», — заключил Вишневский.
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Напомним, Пулковская обсерватория была основана в 1839 году на Пулковских высотах к югу Петербурга. Российская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревалась построить рядом жилой комплекс «Планетоград» на 240 га и 1,5 млн кв. метров жилых площадей, что уничтожило бы наблюдения из-за засветки неба. После крайне негативной реакции общественности и многочисленных исков в суд Setl City заявила, что комплекс будет занимать лишь 340 тыс. кв. метров жилой площади. Однако, замечают ученые, и этого будет вполне достаточно, чтобы наблюдать за звездами было невозможно.