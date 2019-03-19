Москва, 19 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Компания «Лаборатория Касперского» после подачи жалобы на корпорацию Apple в Федеральную антимонопольную службу России рассматривает возможность обращения и в органы других стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Касперский

«Мы рассматриваем возможность подачи жалоб в других странах (включая страны ЕС и БРИКС) в отношении ограничений, введённых Apple», — сообщили RNS в пресс-службе российской компании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в «Лаборатории Касперского» сообщили о подаче жалобы в ФАС в связи с тем, что приложение для родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS было признано не соответствующим правилам AppStore.