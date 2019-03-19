Курск, 19 марта, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Более 10 млрд рублей направит на развитие предприятий в Курской области группа компаний «АгроПромкомплектация» в 2019 году. Как сообщила пресс-служба областной администрации, между администрацией Курской области, компанией и Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» было подписано трехстороннее соглашение.

Adm.rkursk.ru Соглашение

«Это стандартный документ, но для нас он имеет особое значение. Компания долгие годы ведет активную инвестиционную деятельность в Курской области и вкладывает большие средства в развитие АПК региона. Это не просто цифры привлечённых инвестиций, а прежде всего новые высококвалифицированные рабочие места на сельских территориях, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее и говорить о том, что наше село развивается, — заявил врио губернатора Роман Старовойт.

До конца года на полную проектную мощность выйдут три свинокомплекса компании. На два из них уже завезено поголовье. На её предприятиях создано около 4,5 тыс. рабочих мест на территориях Железногорского, Конышевского и Дмитриевского районов. В 2019 году их станет на 500 больше. Средняя заработная плата там составляет 36 тысяч рублей.

«АгроПромкомплектация» работает на Курской земле уже 11 лет, и за это время обязательства сторон не нарушались ни разу. Мы нацелены на развитие. В тех районах, где представлены наши предприятия, мы не только привлекаем на работу трудоспособных специалистов, но и обучаем молодежь. Активно сотрудничаем с Дмитриевским сельскохозяйственным техникумом, а для получения навыков обслуживания инновационного оборудования отправляем работников на стажировку, в том числе и за рубеж», — рассказал гендиректор ГК Сергей Новиков.