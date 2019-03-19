Москва, 19 марта, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Для российско-казахстанских отношений самое главное, чтобы курс первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продолжался, убеждён международный обозреватель издательского дома «КоммерсантЪ» Максим Юсин. Об этом он заявил 19 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя решение Назарбаева подать в отставку.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

«В чём суть его курса? В том, что на протяжении этих 30 лет, которые были очень непростыми и в нашей судьбе, и в судьбе Казахстана, Назарбаев выстраивал единственно возможную линию — там не было ни русофобии, ни бытового преследования русских и русскоязычных, и в семье он говорил по-русски, — сказал Юсин. — И русские себя абсолютно нормально себя чувствуют в Казахстане. Надеюсь, что и при его преемниках этот курс сохранится. Назарбаев остаётся, к сожалению, исключением среди наших соседей — тем лидером, с которым не было публичного выяснения отношений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение об отставке с занимаемого поста. О этом он сообщил 19 марта в обращении к нации, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев.