Москва, 20 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. С 2010 года Москва утратила свыше 160 зданий ценной исторической застройки, не поставленных на государственную охрану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил градозащитник и координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

Комментируя высказывание столичного мэра Сергея Собянина о том, что в Москве с 2011 года демонтировано девять объектов, находящихся под защитой государства, Новичков отметил, что в основном от рук застройщиков страдают те здания, которые не находятся под государственной охраной.

«Мы предлагали правительству Москвы инициировать вопрос о возвращении столице статуса исторического поселения, что позволило бы сохранять. До сих пор это предложение игнорируется», — заявил Новичков.

Отметим, законодательный термин «историческое поселение» позволяет с помощью ряда специальных механизмов защищать архитектуру города в целом. И мэрия Москвы должна сама инициировать проектно-экспертную работу, выдвинув Москву в данный список. Однако на практике мы видим, что столичная администрация в этом не сильно нуждается. В общей сложности в России было порядка 450 исторических городов, и только десятая их часть стала историческими поселениями в терминах закона. Столица в этот список не вошла.

Новичков также привёл данные МВД Москвы, согласно которым в 2015 году было возбуждено четыре уголовных дела по факту уничтожения памятников архитектуры.

«Я рекомендую Сергею Семёновичу больше следить за общественным мнением и чаще встречаться с москвичами для решения проблем», — считает градозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, среди демонтированных в столице зданий есть один объект культурного наследия, четыре здания, обладающих признаками объекта культурного наследия, и четыре ценных градоформирующих объекта.

«В некоторых случаях причиной демонтажа было стремление собственников построить на их месте более выгодные с коммерческой точки зрения объекты», — заявил мэр столицы.

В списке утраченных объектов значатся деревянный дом кон. XIX — нач. XX века, Дом культуры «Октябрь», 1937 г., военный госпиталь Красного Креста, 1914 г., элеватор Рязано-Уральской железной дороги, нач. XX в., деревянный жилой дом XIX века, флигель усадьбы Иконниковых, XIX век, усадьба Яковлевых, XIX в., главный дом усадьбы XIX в., кассовые павильоны главного входа, 1956 г.