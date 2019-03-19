Амстердам, 19 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Гибель троих человек в результате стрельбы по трамваю и ранения, полученные еще пятью пассажирами (трое из пострадавших ранены серьезно), повергли вчера Голландию в шок. Нападение произошло в городе Утрехт в первой половине дня. Главный подозреваемый — уроженец Турции 37 лет по имени Гокмен Танис — был задержан в пригороде шесть часов спустя, сообщает сегодня, 19 марта, испанское издание El Pais.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Власти объясняют действия преступника «возможными террористическими мотивами», но не исключают, что произошедшее могло быть связано со сведением счетов и личной местью, поскольку задержанный имеет судимости. Ранее Танис привлекался к ответственности за попытку убийства, насилие, грабеж и вождение в нетрезвом состоянии, согласно сведениям местной прессы.

Полиция получила сигнал тревоги через пять минут после начала стрельбы, когда трамвай, проезжавший Площадь 24 октября (в километре от центрального вокзала), резко затормозил. Одна из жертв осталась лежать на улице с пулей в груди, нападавший сбежал на машине. Агенты полиции и скорая помощь прибыли на место незамедлительно. После того, как сирены были выключены, все стихло.

Вечером, когда Танис уже был взят под стражу, а расследование шло полным ходом, премьер-министр Марк Рютте заявил: «Это было покушение на сердце нашей страны. Невинные люди вырваны из своего окружения. Вся Голландия с ними». Фердинанд Грапперхаус, министр юстиции, добавил: «Мы говорим о теракте, потому что ничего подобного здесь никогда не было. По этой причине специалисты по антитеррористической деятельности подняли тревогу немедленно». Впрочем, после задержания подозреваемого министр стал менее категоричен.

Сегодня флаги на государственных учреждениях Голландии приспущены. Полиция, со своей стороны, поблагодарила за сотрудничество «тех, кто оказал помощь жертвам и участвовал, забыв об отдыхе, в поисках подозреваемого».

Вскоре после нападения специальные полицейские силы обыскали здание на улице, близкой к месту стрельбы. Предполагалось, что именно там подозреваемый оставил машину, на которой совершил побег. К тому моменту уровень террористической угрозы уже был поднят до максимального значения (5) во всей провинции Утрехт. В три часа дня по местному времени полиция и городской совет порекомендовали закрыть детские сады, школы и университет. Кроме того, закрылись двери мечетей.

Оцепленная зона нападения, которую прочесывали агенты со специально обученными собаками, в то время как все образовательные центры прекратили свою работу, сильно отличалась от городского центра: казалось, что это два разных города, пишет El Pais. В старой части Утрехта царило спокойствие, но жители ждали ответов. Неподалеку от станции все еще стоял трамвай: позднее за его изучение принялись судебно-медицинские эксперты. «Это очень печально, но нужно узнать, почему это произошло. Кто это сделал и почему», — сказал управляющий кафе корреспонденту издания.

Когда Гокмен Танис был задержан, представитель полиции Утрехта Бернард Йенс подчеркнул: «Мы пока не можем продвинуться в понимании его мотивов и не исключаем ничего, в том числе и террористическую атаку».