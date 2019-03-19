Берлин, 19 марта, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя бундестага Германии Вольфганг Кубики призвал принять самые жёсткие меры в отношении посла США в ФРГ Ричарда Гренелла вплоть до объявления его персоной «нон грата», сообщает 19 марта издание Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

По мнению Вольфганга Кубики, главе МИД Германии необходимо сделать это незамедлительно.

«Тот, кто, являясь дипломатом США, ведёт себя как глава оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы», — цитирует заявление заместителя главы бундестага Deutsche Welle.

Напомним, ранее посол США Ричард Гренелл подверг резкой критике правительство ФРГ за недостаточное выделение средств на военные расходы при планировании госбюджета.