Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть предложения инвесторов об участии в строительстве метрополитена на принципах государственно-частного партнерства. Однако пока конкретных предложений на этот счет не поступало. Об этом заявил 19 марта временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Ранее СМИ сообщили, что компания «Старт Девелопмент» в рамках реализации амбициозного проекта города-спутника Южный в Пушкинском районе Петербурга якобы готова построить ветку метро к будущему населенному пункту.

Как сообщает «Фонтанка», по словам Александра Беглова, если частный инвестор действительно имеет средства, он может финансировать строительство метрополитена.

«Мы всех инвесторов приглашаем для развития нашего метро, нам нужны деньги для его развития. Пока не было конкретных предложений <…> Поступят — мы их рассмотрим», — сказал врио губернатора.

Ранее эксперт движения «Город и транспорт» Владимир Валдин в интервью ИА REGNUM заявил, что обсуждение перспективы постройки «частного метро» до петербургского аэропорта «Пулково» и будущего города-спутника Южный — «это чистая маниловщина», и вероятность осуществления такого проекта очень низка.