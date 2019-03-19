Санкт-Петербург, 19 марта, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Идея распространить действие налоговых каникул на уже заключенные договоры логична — иначе закон не принесет искомого эффекта, но итог все равно будет прежним: за проблемных заемщиков заплатят добросовестные, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 19 марта, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя инициативу депутатов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Как сообщало ИА REGNUM ранее, комитет Госдумы по финансовому рынку предложил распространить права заемщика на ипотечные каникулы и на те договоры, которые были заключены до вступления законопроекта в силу. Конкретный период «обратной силы» не определен.

«В этом предложении есть логика. Если власти хотят добиться реального эффекта от этого закона, то его нормы должны действовать на все уже заключенные ипотечные договоры.

Последствия будут как положительными, так и отрицательными. Основной плюс состоит в том, что сейчас банки при реструктуризации кредита должны предусмотреть дополнительные объемы резервирования по этим кредитам. Теперь у них появится законное основание этого не делать.

Главный минус состоит в том, что у людей, которые не могут или не собираются платить по кредиту, появится законный повод затягивать процедуру взыскания. Таким образом, решение вопроса будет откладываться.

Ошибка заключалась в самом желании обязать банки предоставлять ипотечные каникулы. Нужно было предусмотреть это лишь как возможность. В большинстве случаев банки и так идут навстречу. Теперь же у них появляется новый риск, они будут его учитывать, и за проблемных заемщиков заплатят добросовестные», — отметил Максим Ельцов.

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