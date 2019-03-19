Москва, 19 марта, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Жители России стали относиться к экономисту и политику Егору Гайдару так, как он того заслуживает, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за девять лет почти в два раза выросло число граждан РФ, считающих, что реформы, начатые в 1992 году правительством Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику России — с 23% в 2010 году до 44% в 2019 году.

Бахтиёр Абдуллаев Егор Гайдар

«У нас в 2010 году было последствие кризиса 2008−2009 годов, и люди связывали свои проблемы с результатами глобального кризиса, — сказал Делягин. — А сейчас люди видят, что их несчастья и беды вызваны социально-экономической политикой, которая была заложена Гайдаром, а разработана американцами для стран Латинской Америки и Африки ещё в 1970-е годы. Соответственно, когда люди понимали, что причиной их бед стала именно эта политика, к Гайдару стали относиться так, как он этого заслужил».

Наиболее негативный для РФ результат гайдаровских реформ, по мнению Делягина, это резкое сокращение численности населения.

«Для людей были созданы невыносимые условия существования, и результатом деятельности Гайдара стал так называемый «русский крест» — двукратное падение рождаемости и двукратный рост смертности, — сказал Делягин. — Гайдаровская политика осуществляется до сих пор. Более того, демографические результаты деятельности Гайдара для нашей страны сопоставимы с результатами деятельности Гитлера».

Ту политику, которую во времена своего нахождения у власти проводил Гайдар, Делягин охарактеризовал как сознательный курс с не полностью предвиденными последствиями.

«К сожалению, разговоры о том, что Гайдар чего-то не мог, не вполне соответствуют его действиям, — уточнил экономист. — Дело в том, что ключом была либерализация цен при всяком отсутствии попыток ограничить произвол монополий. То есть в условиях сверхмонополизированной советской экономики либерализация цен означала гиперинфляцию и ничего больше. И понятно, что обуздать произвол монополий в тех условиях было невозможно. Не было не то чтобы сил у государства, не было самого государства. Но можно было попытаться. Если бы рост цен в 1992 году составил не 26 раз, а условно 23 раза, то десятки тысяч людей остались бы живы».

Но Гайдар, как заметил Делягин, не предпринял ни малейшей попытки как-то ограничить произвол монополий или скачок цен.

«Говорить о том, что он этого не понимал, нельзя, потому что об этом кричали все, — сказал Делягин. — Увы, в задачи Гайдара сбережение людей не входило. Известная фраза о том, что «если 30 миллионов умрёт, то ничего страшного, они не вписались в рынок», она могла быть произнесена, а могла быть не произнесена, но она в любом случае очень точно выражала подход Гайдара и его подельников к людям России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, имя Егора Гайдара, по данным ВЦИОМ, в настоящее время вызывает у граждан безразличие (31%), недоверие (19%), антипатию (13%) и осуждение (9%). При этом за девять лет почти в два раза выросло число граждан РФ, считающих, что реформы, начатые в 1992 году правительством Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику России — с 23% в 2010 году до 44% в 2019 году.

Лишь 15% респондентов полагают, что реформы были необходимы. 10% заявили, что в реформах не было необходимости. Положительное влияние реформ Гайдара на экономику отметили только 1% российских граждан.