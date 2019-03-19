Москва, 20 марта, 2019, 02:47 — ИА Регнум. С утверждением о том, что экономика — это наука, пытаются спорить до сих пор. Между тем проблема, скорее, в постановке задач и целях рассуждающего, чем в объективности экономических законов. О том, как отделить истинное экономическое знание от мистической «экономической алхимии», рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Айвазов.

Экономические графики

Алхимия пыталась обрести власти над веществом, найдя единый принцип, т.н. философский камень, который позволил бы превращать вещества по запросу успешного потребителя. Нынешним аналогом средневековой алхимии можно назвать макроэкономику, вот уже долгое время являющуюся предметом поклонения со стороны многих как бы экономических школ. Ошибка, не позволяющая макроэкономистам строить правильные гипотезы, ведущие к верному результату в развитии экономик, кроется там же, где она находилась у их средневековых предшественников: в данном случае, по словам проректора Финансового университета при правительстве РФ д.э.н. Алексея Зубца, «экономистам достаточно трудно понять, какие из социально-экономических индикаторов влияют на развитие производства».

Еще бы, ведь этих факторов специалисты Всемирного банка насчитали уже более 1500. А если учесть, что макроэкономисты теряются в попытке выстроить логическую зависимость между производством и потреблением, дело начинает выглядеть еще хуже. Отсюда и якобы «непредсказуемые» кризисы с мистическим названием «черные лебеди», — мол, прилетает такой кризис и всё портит.

Тем не менее как с алхимией было покончено, когда возникло понимание химических законов и периодичности свойств материи, открытой великим Менделеевым, так и в экономике уже выделены периодические зависимости, которые позволяют достаточно точно предсказывать развитие тех или иных тенденций. Как же выглядит истинный экономический мир, если увидеть его в свете экономических открытий академика С. Ю. Глазьева?

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