Москва, 19 марта, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Всю прошлую неделю и начало текущей нефтяной рынок набирал темпы роста, нефть марки Brent подорожала на $3, WTI выросла на $3,5. Несмотря на то, что до ключевых целевых уровней в $64 по WTI и $70,70 за нефть марки Brent еще есть разбег для хорошего роста, вполне возможна небольшая коррекция от текущих котировок. Все это может оказать прямое влияние и на российский рубль, заявила корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Прошлая неделя оказалась очень активной и для рубля. После взятия 15 марта сложного психологического уровня в 65 рублей за американский доллар, рубль стремительно рос до 64,20 за единицу американской валюты. Евровалюта также уверенно обновила минимумы марта прошлого года и упала до 72,84 руб. за евро», — отметила эксперт.

В ближайшее время ожидается продолжение падения американской валюты на фоне ухудшающихся показателей состояния американской экономики, таких как индекс производственной активности и отсутствия роста промышленного производства, который на прошлой неделе вышел ниже прогноза. По евровалюте также остаются неопределенности из-за Brexit, даже несмотря на то, что парламент исключил возможность выхода из сделки, что, безусловно, будет оказывать давление на европейскую валюту.

«Ожидаемые котировки на ближайшее время 64,00 руб. за американский доллар и 72,50 руб. за ерво. Однако стоит дважды подумать, прежде чем прыгать в уходящий поезд такого сильного роста рубля, так как до ключевых уровней остановки такого падения не так уж далеко», — считает Ланис.

Читайте также: Рубль зависит от монетарной политики США и России