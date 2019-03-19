Брюссель, 19 марта, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан принял участие в совете по иностранным делам в Брюсселе (Бельгия) 18 марта 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Евросоюз

Известно, что министры обсудили отношения Европейского союза (ЕС) с Китаем в преддверии европейского совета 21 марта и саммита ЕС-Китай, который состоится в Брюсселе 9 апреля 2019 года.

МИД Франции подчеркивает важность сохранения единства Европейского союза с Китаем и необходимость большей взаимности в отношениях между ЕС и Китаем, в частности в области торговли. Франция также напоминает о важности продолжения двустороннего сотрудничества в осуществлении Парижского соглашения по климату.

Министры обсудили ситуацию в Йемене. Франция выступила за усиление поддержки ЕС стокгольмскому процессу и роли специального посланника ООН по содействию возобновлению дискуссий для разрешения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что Великобритании необходимо аргументировать свое решение о переносе сроков выхода страны из состава Евросоюза, добавив, что перенос сроков Brexit без причин недопустим.

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