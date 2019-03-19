Москва, 19 марта, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2019 года начнёт рассмотрение иска Минфина России к ООО «Рыбкомфлот». Спор связан с договором поручительства 19-летней давности, с ответчика по нему пытаются взыскать свыше 15 млрд рублей. Третьим лицом в деле участвует госкорпорация «ВЭБ.РФ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Исковое заявление от министерства поступило 25 февраля 2019 года. Сумма исковых претензий составляет 15 347 840 657,32 рубля. В начале марта иск был принят к производству, а в дело третьим лицом привлечена госкорпорация «ВЭБ.РФ». На 23 апреля 2019 года назначено предварительное судебное заседание «в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и обязанностей, последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий».

В преамбуле определения отмечается, что в иске речь идёт «о взыскании задолженности по договору поручительства №01−01−06/26−491 от 28.07.2000 г. в размере 231 832 788, 90 долларов США» (эквивалентно — 15 347 840 657,32 рубля).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Рыбкомфлот» учреждено 16 августа 1994 года, имеет юридическую «прописку» в Москве, уставный капитал — 17 тыс. рублей, основной вид деятельности — морское рыбоводство. С 7 апреля 2008 года компания находится в стадии ликвидации, а в рамках дела о банкротстве на этапе конкурсного производства. Участники ООО — ликвидированное в 2011 году ООО «Рифер» из Мордовии, а также компания «FALCON SHIPPING COMPANY LTD» (Великобритания). Учредителями мордовского ООО «Рифер» являлись иностранные компании «GRAYMALL HOLDINGS LIMITED», «DIONA COMPANY LIMITED», и ликвидированное московское ООО «СК Н-Продукт».

Отметим, в 2007 году ООО «Рыбкомфлот» выступало соответчиком по другому гражданскому иску Минфина РФ о взыскании 284 105 132,70 доллара США (около 5,88 млрд рублей по курсу ЦБ РФ на момент слушаний). Сумма фигурировала как неосновательное обогащение. В этом деле ВЭБ также фигурировал в качестве третьего лица. Соответчиками ООО выступили ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», пять сахалинских компаний и одна компания с Кипра — Беринг Траулерз Лтд.

Тогда речь шла о кредите, выданном немецким банком Kreditanstalt Fur Wiederaufbau в апреле 1992 года. Заёмщиками выступали компания «Беринг Траулерз Лтд.» и ООО «Рыбкомфлот». Гарантии дал комитет рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства РФ. Кредит был выдан на строительство судов.

«Новационным соглашением от 17.03.1994 года права и обязанности ООО «Рыбкомфлот» переданы компании и ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области». Построенные суда зарегистрированы на праве собственности за компанией, собственником которой является ассоциация, и по договорам аренды переданы ООО «Водолей», ЗАО «Сахалин Лизинг Флот», ООО «ПО «Сахалинрыбаксоюз», ООО «Поронай», ООО «Посейдон» на условиях заключенного впоследствии между фрахтователями судов и банком КФВ соглашения о гарантии от 10.05.2000 года о погашении задолженности с процентами в определенных суммах», — отмечалось в материалах дела.

Из-за невыполнения фрахтователями, ассоциацией, компанией своих обязательств по погашению долга перед банком КФВ он обратился к российскому правительству «с требованием об урегулировании задолженности». Между банком-кредитором и ВЭБ 16 марта 2001 года было заключено соглашение о приобретении прав требования, и все права истребовать задолженность получила госкорпорация, о чём были уведомлены и должники.

В 2007 году Минфин РФ обратился с иском в суд к заёмщикам по этому кредиту, указывая, что ими было получено более 5,88 млрд рублей неосновательного обогащения, полученного «в результате реструктуризации задолженности ответчиков перед немецким банком Kredit anstalt Fur Wiederaufbau».

Суд отказал в требовании Минфина РФ о взыскании неосновательного обогащения, решение устоялось в апелляционных инстанциях. Суды сочли недоказанным и факт неосновательного обогащения, о котором заявлял Минфин, и «факт полного погашения Минфином России долга заемщиков перед банком КФВ, так как реально произведена уплата покупной цены уступки права требования».