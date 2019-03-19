Париж, 19 марта, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность Франции после стрельбы в Утрехте (Нидерланды), в результате которой погибли трое человек и девять получили ранения, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Всегда то же кровавое насилие, к которому мы не привыкли, к которому мы никогда не смиримся. Наши мысли с жертвами и семьями пострадавших в Утрехте. Мы на вашей стороне в трауре и решимости бороться с теми, кто хочет навязать террор», — заявил глава государства.

Напомним, инцидент произошел в городском трамвае в нидерландском городе Утрехт 18 марта. По данным полиции, предполагаемый преступник задержан.

Читайте также: Полиция Нидерландов задержала третьего подозреваемого в стрельбе в Утрехте