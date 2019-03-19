Нефть «педантично» идёт к цели $70 за баррель
Москва, 19 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Представители группы ОПЕК+ 18 марта отменили запланированную в апреле встречу, тем самым продлив сокращение добычи, начавшееся в январе, как минимум до июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Форекс Оптимум» Иван Капустянский.
«Летом 2019 года намечен повторный пересмотр сделки. При этом, судя по последним комментариям, единого мнения о том, стоит ли сделку продлевать, пока нет», — отметил эксперт.
В свою очередь, санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы также оказывают поддержку ценам, хотя увеличение добычи в США может ограничивать подъем. 19 марта будут опубликованы данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктам от API.
«Технически рост в рамках декабрьского тренда продолжается. Уже сегодня, вероятно, будет вновь обновлен годовой максимум на уровне $68,14 за баррель, далее рост к цели $70 за баррель», — предполагает Капустянский.
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