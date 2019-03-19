Москва, 19 марта, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Представители группы ОПЕК+ 18 марта отменили запланированную в апреле встречу, тем самым продлив сокращение добычи, начавшееся в январе, как минимум до июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик «Форекс Оптимум» Иван Капустянский.

ArtseBie Нефть

«Летом 2019 года намечен повторный пересмотр сделки. При этом, судя по последним комментариям, единого мнения о том, стоит ли сделку продлевать, пока нет», — отметил эксперт.

В свою очередь, санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы также оказывают поддержку ценам, хотя увеличение добычи в США может ограничивать подъем. 19 марта будут опубликованы данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктам от API.

«Технически рост в рамках декабрьского тренда продолжается. Уже сегодня, вероятно, будет вновь обновлен годовой максимум на уровне $68,14 за баррель, далее рост к цели $70 за баррель», — предполагает Капустянский.

Читайте также: Росту цен на нефть способствует нейтральный новостной фон