Москва, 19 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Законопроект, возвращающий сезонный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Барышев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Время

Поправки «Об исчислении времени» предусматривают введение на территории Российской Федерации сезонного перевода времени, осуществляемого путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад.

Инициатива разработана «в целях введения в Российской Федерации более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток», отмечает автор.

Проект закона также направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом, подчеркнул Барышев.

«Многочисленные обращения граждан в федеральные и региональные органы власти, результаты социологических опросов, а также региональные инициативы о переходе на «летнее» время свидетельствуют о большом общественном запросе на возврат «летнего» времени как минимум в весенне-летне-осенний период», — указал Барышев.

В Российской Федерации и СССР сезонные переводы применялись в течение 30 лет с 1981 по 2011 год, не вызывая существенных нареканий, напомнил депутат.

Он сослался на то, что «аналогичные порядки исчисления времени испокон веков применялись не только в Древнем Египте, в Древнем Риме (часы переменной длины), но и в России».

По мнению парламентария, краткосрочные адаптационные эффекты, возникающие у некоторых людей в моменты перевода времени на один час, незначительны и не превышают аналогичных адаптационных эффектов при переходе от рабочих дней к выходным (отпуску) и обратно, когда режимы сна и бодрствования еженедельно смещаются вперед и назад зачастую на 1−2 часа и более.