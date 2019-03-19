Хабаровск, 19 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Доктор политических наук Илдус Ярулин полагает, что до осенних выборов 2019 года вряд ли стоит ожидать отставок глав дальневосточных регионов. В федеральном округе будет максимально усилена борьба с коррупцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я думаю, что до выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года, на Дальнем Востоке не стоит ждать отставок губернаторов. Возможный претендент «на вылет» глава ЕАО Александр Левинталь. Но, с другой стороны, всё больше ведутся разговоры о возможном слиянии ЕАО и то ли Хабаровского края, то ли Амурской области. Решения пока нет, но если оно будет принято — какой смысл в отставке? А мнения о необходимости слияния нищего региона с кем-то из соседей есть. ЕАО не выживает самостоятельно, особенно в условиях экономического кризиса, там всё, как мы знаем, очень сложно. В остальных субъектах — я не думаю, чтобы были отставки. Слишком непростая ситуация, слишком всё неоднозначно на Сахалине, где предстоят выборы губернатора, вообще ситуация в ДФО напряженная. Я не думаю, что будут отставки. А что будет? Будет, как говорил Мао Цзэдун, «огонь по штабам» коррупционеров. Мы уже сегодня наблюдаем это — и в Хабаровском крае, где прошли обыски в правительстве края и силовики всерьёз взялись за коррупцию в лесной отрасли, и на Сахалине, где масштабные нарушения обнаружены в деятельности минздрава региона. Скоро, я уверен, мы увидим подобное и в других регионах Дальнего Востока. И услышим о громких отставках, посадках, уголовных делах. Именно коррупционерам отведена роль тех, кто мешает развитию ДФО. Что, собственно, конечно, так и есть. Если, конечно, под шумок борьбы с коррупцией не затеют какой-нибудь очередной передел рынка», — полагает Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине Контрольно-счетная палата вскрыла масштабные нарушения в деятельности минздрава региона. Психиатрическую больницу за миллиард рублей в области не могут достроить с 2004 года — деньги потрачены, а на стройплощадке только остов из металлоконструкций. Только в 2018 году в регионе на строительство и ремонт объектов сферы здравоохранения выделено 335 млн рублей, но сами объекты либо не построены, либо построены некачественно.

В Хабаровском крае обыски прошли в здании правительства региона. Они связаны с уголовным делом о мошенничестве с лесным фондом. Речь идет о махинациях не менее чем на 10 млрд рублей.

Предполагается, что на этой неделе президент РФ Владимир Путин откроет новую серию отставок глав регионов.

ЕАО — один из беднейших регионов страны. Каждый четвертый житель области официально находится за чертой бедности. В феврале 2019 года в области работала бригада аудиторов Минфина РФ, которая пыталась понять, как региону справиться с дефицитом бюджета. Эксперты Минфина рекомендовали властям области сокращать чиновников и объединять населённые пункты. Многочисленные эксперты в один голос давно говорят о необходимости либо вернуть ЕАО в лоно прародителя — Хабаровского края, либо присоединить её к соседней Амурской области. Как экономически самостоятельный регион ЕАО нежизнеспособна.