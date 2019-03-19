Законопроект, запрещающий заводы на Байкале, разрабатывается в Госдуме
Москва, 19 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Желания построить заводы на озере Байкал, несмотря на загрязнение окружающей среды, существуют уже 50 лет, и чтобы проблемы больше не поднимались, необходимо запретить строительство заводов на территории озера. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Опять проблема с строительством завода на берегу Байкала. Это уже 50 лет идёт. То бумажный комбинат хотели остановить, то теперь завод по производству питьевой воды для китайцев», — возмутился Жириновский.
По его словам, фракция ЛДПР в скором времени предложит соответствующий законопроект, запрещающий промышленные производства на Байкале.
«Мы хотим внести закон, запрещающий полностью любое строительство любых промышленных объектов на берегу Байкала. Это загрязняет, это усложняет экологическую обстановку», — заявил Жириновский.