Москва, 19 марта, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Желания построить заводы на озере Байкал, несмотря на загрязнение окружающей среды, существуют уже 50 лет, и чтобы проблемы больше не поднимались, необходимо запретить строительство заводов на территории озера. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 марта, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Опять проблема с строительством завода на берегу Байкала. Это уже 50 лет идёт. То бумажный комбинат хотели остановить, то теперь завод по производству питьевой воды для китайцев», — возмутился Жириновский.

По его словам, фракция ЛДПР в скором времени предложит соответствующий законопроект, запрещающий промышленные производства на Байкале.

«Мы хотим внести закон, запрещающий полностью любое строительство любых промышленных объектов на берегу Байкала. Это загрязняет, это усложняет экологическую обстановку», — заявил Жириновский.