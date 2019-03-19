Соледар, ДНР, 19 марта, 2019, 10:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 253 единицы боеприпасов, сообщили 18 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Война

На донецком направлении ВСУ применили вооружение БТР, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Ясиноватая, Старомихайловка, Саханка», — рассказали в СЦКК.

Жертв среди мирного населения ДНР не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 81 единицу боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обстрелов повреждение получили подстанция и высоковольтная линия электропередачи, из-за чего без электричества осталась часть населённого пункта Старомихайловка.

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