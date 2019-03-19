Москва, 19 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Начало торговой сессии 18 марта отметилось ростом нефтяных котировок на 0,39%. Цены росли с отметки 67,40 до 67,66. Сегодня, 19 марта, утром нефть торгуется на отметке $67,62 за баррель. Отметим, что цены находятся близко к максимуму с начала года, который был зафиксирован на уровне $68,12, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нейтральный новостной фон способствует росту цен на нефть, что и происходит: черное золото по-прежнему торгуется выше $67,00. Заявление Саудовской Аравии о намерении продлить еще на полгода текущую сделку, направленную на снижение добычи нефти, казалось бы, должно дать стимул инвесторам. Однако под давлением рисков замедления темпов роста мировой экономики инвесторы не спешат принимать решения, и резкого роста на нефть не происходит», — пояснил эксперт.

Сегодня ожидается публикация отчета о запасах нефти в США со стороны Американского института нефти. На документ стоит обратить внимание, так как его данные могут подтвердить или опровергнуть сохранение отрицательной динамики запасов американской нефти, что имеет важное значение для мирового рынка.

«В краткосрочной перспективе более вероятен рост цен на нефть до уровня $68,50−68,80, в долгосрочной — до $70,50−70,90. К падению до отметки $65,00−65,40 могут привести геополитические потрясения», — считает Удилов.

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