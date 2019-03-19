Москва, 19 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Натиск со стороны украинской компании можно объяснить желанием занять сформированный российской организацией рынок, вытеснив компанию, которая десятилетиями вкладывала деньги в разработку препарата «Энтеросгель», развитие производства, создание дистрибьютерской сети, маркетинговые и рекламные кампании, заявила корреспонденту ИА REGNUM вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Вместе с тем, учитывая время, которое было выбрано украинской компанией (2016 год, а патент действует с 2005 года), натиск объясняется не только экономическими, но и политическими причинами. Создается впечатление, что, даже не добившись решения экономических целей, сам факт нападения на российскую компанию приносит определенные бонусы», — отметила эксперт.

Издержки компании — производителя препарата «Энтеросгель» в данном случае сложно оценить. Безусловно, что главные издержки не могут быть выражены только в компенсации судебный затрат, хотя и они являются существенными, принимая во внимание длительность судебных процессов, необходимость проведения специальных экспертиз и т. п. Главное — это репутационные риски, а также необходимость приостановить производство лекарственного препарата на время судебного разбирательства.

«Безусловно, это не только негативно влияет на развитие компании, но и на развитие региона в целом, а также потребителей этого известного и популярного в России лекарственного средства. Важно отметить, что судебные процессы инициированы не только в России, но и странах Евросоюза, на рынках которых в последние годы препарат успешно реализуется. В данном случае репутационные риски работы на новых рынках в условиях острой конкуренции еще более высокие», — пояснила Золотых.

Если говорить в целом, то случай с «Энтеросгель» совсем не единичный. В России в настоящее время подается значительное количество исков о защите прав интеллектуальной собственности. Именно в силу этого в 2013 году в системе арбитражных судов начал свою работу специализированный Суд по интеллектуальным правам.

«Вместе с тем подавляющее большинство споров относится к нарушению прав на товарные знаки и авторским правам на музыкальные произведения. Патентных споров немного. В основном это претензии, предъявляемые иностранными компаниями российским организациям. К сожалению, российские организации не имеют достаточного опыта по защите своих интеллектуальных прав и часто в силу этого проигрывают. Иностранцы, напротив, очень умело используют патенты для защиты своих интересов на российском рынке», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что украинская компания «Креома Фарм» с 2016 года подает судебные иски к российской компании ООО «ТНК Силма», обвиняя ее в нарушении патентных и авторских прав на лекарственный препарат «Энтеросгель».