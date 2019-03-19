Сан-Франциско, США, 19 марта, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Google сообщила, что сегодня, 19 марта 2019 года, она объявит о своих планах, касающихся индустрии видеоигр. Компания анонсировала в YouTube трансляцию, которая начнется в 20:00 по московскому времени.

Геймпад от Google

Согласно описанию, трансляция будет показывать мероприятие, которое пройдет в рамках конференции Game Developers Conference 2019, начавшей свою работу 18 марта 2019 года. Отмечается, что на нем Google представит своё видение будущего видеоигр.

Издание напоминает, что сейчас компания работает на созданием своего игрового облачного сервиса и предполагает, что на этой презентации Google, возможно, покажет консоль связанную с этим сервисом. Впрочем, редакция отмечает: пока что никто точно не знает, что именно на GDC 2019 представит IT-гигант.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети появились фотографии нового геймпада от Google, который, как ожидается, будет являться частью игрового облачного сервиса. Игровой контроллер получит функцию подключения к интернету без использования хост-устройства.