Москва, 19 марта, 2019, 07:05 — ИА Регнум. В ходе торгов 18 марта российская валюта в очередной раз закрылась в плюсе против иностранных валют. К доллару США рубль подорожал на 0,69%, до 64,36 руб., к евро — на 0,56%, до 72,98 руб., к фунту — на 0,97%, до 85,34 руб. Укрепление рубля проходило на фоне снижения геополитических рисков, повышенного спроса на ОФЗ, налогового периода, а также восстановления цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Мартовский налоговый период оценивается примерно в 2 трлн рублей. Пик выплат придется на 25 марта (НДПИ, НДС и акцизы.). Индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал резкий восходящий импульс с 136,40 до 136,92 (+0,35%).

На торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. На фоне роста нефтяных котировок стоит ожидать от рублевых пар умеренного снижения. Пара доллар/рубль закрепилась ниже ключевой поддержки 65 руб. Продавцы доллара собрали все защитные стопы под данным ценовым уровнем по длинным позициям. Теперь они нацелились на 63,51 руб.

Если цена не поднимется выше 65 руб. до конца недели, то стоит ожидать падения курса доллара до 61,55 руб. Здесь сработает больше технический фактор. Кто ожидал пару доллар/рубль выше 70 руб., будут покрывать свои длинные убыточные позиции через покупку рубля, чем усилят его позиции против всех основных валют. Промежуточным уровнем поддержки выступит 63 руб. Чем быстрее цена снижается, тем сильнее будет отскок вверх.

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