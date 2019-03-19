Брюссель может уступить Лондону, РФ не готова уступить США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Американский бомбардировщик сымитировал ядерный удар по Калининграду и Петербургу;
- В Крыму размещены стратегические бомбардировщики-ракетоносцы;
- Президент Украины назвал число погибших в Донбассе украинских военных;
- Брюссель склонен уступить Лондону;
- СКР заочно обвинил литовского экс-прокурора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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