Владивосток, 19 марта, 2019, 06:27 — ИА Регнум. «Бедой» назвал директор Консультационного центра миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв ситуацию с мигрантами на Дальнем Востоке. Причём беда эта — обоюдная, как для мигрантов, которые фактически нигде не учитываются и в большинстве не имеют никаких прав, так и для местных жителей, у которых отбирают работу, пенсию, будущее. На протяжении многих лет власти остаются глухи к предложениям специалистов, которые позволят навести порядок в этом хаосе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Мигранты из бывших союзных республик, стран Центральной Азии, въезжают на территорию России без каких-либо квот. Просто приезжают, и всё. Те же киргизы, после того, как их страна вступила в ЕврАзЭс, въезжают по безвизовому режиму. Куда они едут, к кому — этого не знает никто, в большинстве случаев. Контроль за ними, за их перемещением не осуществляется никак. Это настоящая беда. Получают они патенты на осуществление трудовой деятельности, не получают — никто не контролирует. Кто они, какое у них прошлое, никто не знает. Работодатель, который принимает их на работу, обязан всего лишь уведомить миграционную службу о том, что он взял на работу иностранного гражданина. И всё. А чем заняты те, кто не оформил патент? Я приведу цифры: из 108 тыс. мигрантов из Центральной Азии, въехавших только в Приморский край в 2018 году по «безвизу», патенты оформили только 18 тысяч! А где остальные? Чем занимается вся эта армия, растворившаяся на просторах региона, страны? Никто этого не знает!» — прокомментировал ситуацию Сергей Пушкарёв.

По словам эксперта, на Дальнем Востоке давно и практически бесконтрольно действует гигантский «чёрный рынок» трудовых ресурсов, живущий по своим законам.

«Работодателям это выгодно: не нужно платить за таких работников налоги, не нужно тратиться на «социалку», на новые технологии, технику. Зачем? Зачем собственнику строительной компании приобретать экскаватор, если он может нанять несколько десятков мигрантов, которые лопатами, за копейки, выроют ему котлован под фундамент? Их можно обмануть, не заплатить, выгнать, нанять других — желающие найдутся в тот же день. А ведь это могли быть качественные рабочие места для наших людей. Или для мигрантов, пусть, но «белые», с уплатой налогов, прочими обязательными в цивилизованных странах вещами. Из-за огромного предложения на этом «чёрном» рынке труда, труд нашего, местного жителя, дальневосточника, он просто обесценен, нашего россиянина просто превратили в полный «ноль», который не нужен своей стране: у него отобрали работу, пенсию, будущее. Вот люди и бегут с Дальнего Востока сломя голову. Им просто не оставили шансов выжить на родной земле», — добавил эксперт.

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Сергей Пушкарёв рассказал, что его Консультационный центр давно уже разработал методику, которая позволит навести порядок во всём, что связано с деятельностью мигрантов на Дальнем Востоке. Но власть не хочет слышать специалистов.

«Нам из года в год присылают какие-то отписки, и всё. А ситуация ухудшается с каждым днём. Мы говорим, что пускать миграцию из стран Центральной Азии в приграничном Дальнем Востоке — опасно — нас не слышат. Мы говорим, что нужен жёсткий контроль и отбор, что мы знаем, как это сделать — нас не слышат. А потом — митинги, и власть хватается за голову и не знает, что делать. Но мы — знаем. Но наши знания никому не нужны», — утверждает Сергей Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии изнасилование молодой женщины — якутянки, которая спешила домой к дочери, спровоцировало народные протесты. Люди через несколько часов вышли на стихийный несанкционированный митинг. Они требовали предельного ужесточения законодательства о мигрантах. На второй митинг якутяне собрались после приглашения главы республики Айсена Николаева, если в первом приняли участие около 200 человек, то второй собрал порядка 5 тыс. граждан. В республике перекрыты выезды из ближайших к Якутску улусов, после призывов в мессенджерах, которые идут вразрез с УК РФ. В Якутске зафиксирован случай нападения на мигранта — водителя автобуса. На конечной остановке на него набросились семеро неизвестных. В социальных сетях и группах мессенджеров есть и призывы к закрытию торговых точек и кафе мигрантов, есть и более резкие требования. Эксперты из Якутии отмечают явно организованный характер этих призывов. Появились хорошо организованные бригады, которые пытаются проверять торговые точки мигрантов. Власти пытаются сгладить ситуацию и успокоить народ. Айсен Николаев пообещал принимать самые жесткие меры к нелегальным мигрантам. Однако сделать это крайне сложно — у Якутии и стран Центральной Азии нет общих границ, депортировать мигрантов республике придётся за счёт собственной казны. А это очень большие расходы — прямых авиарейсов нет, авиабилеты стоят дорого. Если отправлять на поездах, то к каждому депортируемому нужно будет приставить по полицейскому — задача невыполнимая.

На фоне хаоса, царящего в миграционной политике РФ, федеральные власти заявили о намерении увеличить число граждан страны за счет принятия в российское гражданство 5—10 млн мигрантов с Украины, из Казахстана, Молдавии и Узбекистана. Это вызвало тревогу экспертов. Специалисты полагают, что улучшать демографическую ситуацию нужно в первую очередь создавая достойные условия для граждан своей страны.