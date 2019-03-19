Омаха, США, 19 марта, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в 74 городах и 65 округах американского штата Небраска из-за масштабного наводнения, сообщает управление по ЧС штата на своей странице в Twitter.

Маскитный Наводнение

Губернатор штата Пит Рикетт уже назвал наводнение одним из крупнейших в истории штата. Он разместил на своей странице в соцсети Twitter фотографии, показывающие масштаб разрушений, затопленные дороги и очереди людей в продуктовые магазины. Информации о жертвах в результате наводнения пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, также в результате наводнения пострадала и американская база «Оффат», на которой располагается штаб Стратегического командования Вооруженных сил США. Из-за повышения уровня воды в реке Миссури авиабаза оказалась на треть под водой.