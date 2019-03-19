Токио, 19 марта, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Поправки в законодательство, которые запрещают любые физические наказания для детей, одобрило японское правительство, сообщает 19 марта Kyodo.

Насилие

Воспитывать детей с помощью телесных наказаний теперь в Японии запретят на законодательном уровне, если соответствующие поправки утвердит парламент.

Физические наказания запрещены не только родителям, но и учителям, а также социальным работникам. Соответствующие изменения будут внесены в законодательство Японии.

Напомним, нововведение связано с поручением японского премьер-министра Синдзо Абэ о расследовании всех случаев жестокого обращения с детьми. Это произошло после гибели от семейного насилия десятилетней жительницы города Тиба в начале 2019 года.