Анкара, 19 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Страны Запада и их средства массовой информации стараются замалчивать ситуацию по теракту в Новой Зеландии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала 7TV.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, манифест стрелка из Новой Зеландии был создан «очень серьезной структурой». При этом западные, и в частности европейские, СМИ не уделили этому обстоятельству должного внимания и продолжают замалчивать отдельные аспекты теракта в Крайстчерче.

Напомним, 15 марта в новозеландском Крайстчерче террорист Брентон Таррант начал стрельбу в двух мечетях города. По последним данным, погибли 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все, кто попробуют устроить в Турции что-то подобное теракту в Крайстчерче, будут возвращаться домой «в гробах».