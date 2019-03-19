Москва, 19 марта, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Россия намерена потребовать возвращения российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в Соединенных Штатах, для отбытия срока на Родине, сообщают «Известия».

Флаг США

По данным издания, российский Минюст намерен подать соответствующее заявление в США после 20 апреля. По мнению Ярошенко, поданное от лица государства ходатайство может существенно повысить возможность его возвращения в Россию. Отмечается, что решение о ходатайстве принималось при взаимодействии Минюста РФ и МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, российский летчик Константин Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии. Спецслужбы США обвинили его в контрабанде наркотиков. Американский суд в 2011 году приговорил Ярошенко к 20 годам тюремного заключения.