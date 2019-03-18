Вашингтон, 19 марта, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Соединенные Штаты помогут решить политический кризис в Венесуэле, заявил президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе своего выступления в Торговой палате США.

Gustavo Lima Zeca Ribeiro Agência Brasil Жаир Болсонару

Он заявил, что народ Венесуэлы может получить свободу с помощью США. Болсонару выразил надежду, что Соединенные Штаты окажут «помощь» венесуэльцам в этом деле. Однако пресс-секретарь лидера Бразилии подчеркнул, что кризис в Венесуэле должен решаться дипломатическим путем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против граждан России, оказывающих поддержку законно избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Отмечается, что законопроект был введет в связи с опасениями США растущим «российским влиянии на Венесуэлу».