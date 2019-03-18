Прага, 19 марта, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Кризис в отношениях между Европейским союзом и Россией является серьезной угрозой для безопасности ЕС, заявил представитель министерства обороны Чехии Якуб Файнор на пресс-конференции.

Россия и ЕС

По его словам, правительство республики одобрило документ, в котором обозначаются цели по укреплению обороны страны до 2035 года. Согласно документу, самая серьезная угроза для стран Евросоюза — ухудшение отношений между ЕС и Россией. При этом Файнор подчеркнул, что ухудшение отношений вызвано «агрессивной политикой России по отношению к некоторым странам».

Файнор добавил, что чешская армия планирует отказаться от российской и советской техники, оставшейся на вооружении. Также вооруженные силы республики планируют к 2025 году увеличить количество истребителей и вертолетов для военно-воздушных сил.